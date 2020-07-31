شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏: متوقع هطول أمطار على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من عدة مناطق.

وكتب عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت--بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان".

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وأضاف: " ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض/واليمن وسلطنة عمان"؛ متابعًا: " ورياح من متوسطةلشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية " .