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شكرا لمتابعة خبر عن «الخضيري»: أكل الكبد والقلب للماشية وهي نيئة قد يصيبك بداء التكيس الديداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الجمعة، أن أكل محتويات الماشية من كبد وقلب ورئة وكلى وهي نيئة يزيد من خطر الإصابة بداء التكيس الديداني.
وقال فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " أكل (الكبد، الرئة،القلب، الكلى) للماشية من الغنم وهي نيئة(غير مطبوخه) يزيد من خطر الإصابة بداء التكيس الديداني (Hydatid Cyst) ".
وأوضح أنه: " يصيب الكبد والذي يتطلب علاجاً مطولاً أو جراحة، ولتجنب ذلك يُنصح بطبخ الكبد أو الرئة لمدة لا تقل عن 30دقيقة ودرجة حراة اعلى من 85، وكذلك تجنب براز الكلاب".
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