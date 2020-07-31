وزير الصحة يحذر في عيد الأضحى

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حثَّ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجميع على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية عند زيارة الأقارب في عيد الأضحى المبارك.

وقال الربيعة ، أنه بعد عيد الفطر الماضي سجلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا، في هذا العيد زوروا أحبابكم، مع الالتزام بالتالي :- Advertisements ١- عدم المصافحة. ٢- استخدام الكمامة. ٣- المحافظة على نظافة اليدين.





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