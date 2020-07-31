السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

بسلامتكم.. العيد عيدين.

أداء المناسك.. خشـوع واطمئنان.

مدينتان فقـط تتجــاوز الـ 100 إصابة بكورونا في المملكة.

فيصل بن مشعل يستقبل المسؤولين والأهالي.. عصر اليوم.

وزير الشؤون الإسلامية: القيادة أولت بيوت الله اهتمامها وعنايتها.

مدير المرور تهيئة الطرق كافة الخاصة بنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

الكعبة المشرفة تكتسي ثوبها الجديد.

وزير الإعلام المكلف: الإسلام كرّم الإنسان وحفظ له كرامته.

نجاح مهمة تفويج ضيوف الرحمن لطواف القدوم.

خطيب عرفة: قرار حكيم بإقامة الحج بأعداد محدودة.

أداء المناسك.. أجواء مفعمة بالإيمان.

ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة.

موجة ثانية من

اليمن يدخل مرحلة واعدة.. والمملكة أنقذته من التمزق.

الرئيس اليمني والسفير الأميركي يشددان على إنجاح اتفاق الرياض.

تساؤلات لبنانية مشروعة..!

قانون قيصر يراقب السلاح الإيراني لسورية.

نظام.. أم مافيا؟!.

// يتبع //

06:45ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بسلامتكم.. العيد عيدين.أداء المناسك.. خشـوع واطمئنان.مدينتان فقـط تتجــاوز الـ 100 إصابة بكورونا في المملكة.فيصل بن مشعل يستقبل المسؤولين والأهالي.. عصر اليوم.وزير الشؤون الإسلامية: القيادة أولت بيوت الله اهتمامها وعنايتها.مدير المرور تهيئة الطرق كافة الخاصة بنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.الكعبة المشرفة تكتسي ثوبها الجديد.وزير الإعلام المكلف: الإسلام كرّم الإنسان وحفظ له كرامته.نجاح مهمة تفويج ضيوف الرحمن لطواف القدوم.خطيب عرفة: قرار حكيم بإقامة الحج بأعداد محدودة.أداء المناسك.. أجواء مفعمة بالإيمان.ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة.موجة ثانية من كورونا في أوروبا.اليمن يدخل مرحلة واعدة.. والمملكة أنقذته من التمزق.الرئيس اليمني والسفير الأميركي يشددان على إنجاح اتفاق الرياض.تساؤلات لبنانية مشروعة..!قانون قيصر يراقب السلاح الإيراني لسورية.نظام.. أم مافيا؟!.// يتبع //06:45ت م0014

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.