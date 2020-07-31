السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وسموه ينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد.

// انتهى //

06:35ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وسأل سموه المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.ودعا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وسموه ينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد.// انتهى //06:35ت م0011

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