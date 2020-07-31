شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين مهنئاً بعيد الأضحى : نسأل الله أن يرفع الجائحة برحمته والان نبدء بالتفاصيل

نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهنئة بعيد الأضحى المبارك ، عبر الحساب الرسمي بتويتر ، وقال حفظه الله :"أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.

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