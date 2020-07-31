شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ... الحجاج يرمُون جمرة العقبة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى جسر الجمرات لرمى جمرة العقبة الكبرى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع ، تحفهم عناية الرحمن ، في ظل ما تقدمه حكومة المملكة من إجراءات وقائية وخدمات ورعاية في مختلف المجالات وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان.

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