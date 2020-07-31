خادم الحرمين الشريفين يهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك المزيد

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وقال خادم الحرمين الشريفين، في تغريدة عبر تويتر، "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية"

وتابع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائلًا "نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا".

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وأمس الخميس، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ.

وتكللت خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بالنجاح من خلال ما تميزت به من دقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، ووفق الإجراءات الصحية والوقائية في الخطة الاستراتيجية المعتمدة لموسم الحج الحالي.