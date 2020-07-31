شكرا لقرائتكم الملك سلمان عبر تويتر : أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك .. كل عام وأنتم بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-31 الملك سلمان عبر تويتر : أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك .. كل عام وأنتم بخير متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجميع بعيد الأضحى المبارك . وقال الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر : أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير” .



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