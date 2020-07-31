شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتقال الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

مع فجر اليوم 10 ذو الحجة يبدأ حجاج بيت الله الحرام الانتقال من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. مزدلفةمنى. كما سيتوجه الحجاج بداية من صباح كل يوم من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات؛ لرمي 21 جمرة بداية من الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة.

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