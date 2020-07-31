شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحجاج يبدأون في الانتقال من مشعر مزدلفة إلى منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

بدأ حجاج بيت الله الحرام، مع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، الانتقال من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، كما سيتوجهون بداية من صباح كل يوم من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات.

ويأتي لرمي 21 جمرة بداية من الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة.