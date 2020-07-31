"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الجمعة , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الجمعة , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثانية عشرة مساء من يوم الخميس حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة .

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