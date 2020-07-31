شكرا لمتابعة خبر عن «المطلق» يؤكد جواز توكيل جمعيات البر الخيرية في شراء وذبح الأضاحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أمس الخميس، إنه يجوز توكيل جمعيات البر الخيرية في شراء وذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء.
وكشف الدكتور عبدالله المطلق، أن الجمعيات لديهم قاعدة بيانات بأسماء ومساكن الفقراء في الجهات المشمولة بعلمهم، لافتًا إلى أنها مبنية على بحث دقيق ومتابعة بشكل دائم ومحدث لأحوال المستفيدين من خدمات الجمعية.
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