شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يشكر المملكة على تسريع اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى): أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع على جهود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال بومبيو :" نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر ، ونثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم".

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