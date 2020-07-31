شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، عسير، القصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، الأسياح، البكيرية، الرس، الشماسية، النبهانية، ضرية، بريدة، عنيزة، بيشة، تثليث.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في عسير من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بينما تبدأ في الرياض في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تبدأ في القصيم من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً.