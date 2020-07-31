شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف أعراض التلبك المعوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أعراض التلبك المعوي قائلةً أنه عبارة عن اضطرابات تصيب الجهاز الهضمي، فيما تعددت أعراضه بين الشعور بالألم وعدم الراحة، أو الانتفاخ والإمساك، وعسر الهضم.

وأشارت الوزارة، إلى أن طرق الوقاية من التلبك المعوي تشمل: تجنب الإفراط في تناول الطعام، والتقليل من الأطعمة المسببة لغازات البطن؛ ناصحة بتجنب المبالغة في الأكل أيام العيد، وطبخ اللحوم على نار هادئة بدون إضافة الزيت.

وشددت على إضافة السلطة والخضراوات الورقية مع الوجبة؛ وذلك لتنجب المشاكل الصحية، كما نصحت المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم بتجنب الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالكولسترول مثل الكبد والأمعاء وغيرهما.