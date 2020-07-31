السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى و عيد الأضحى المبارك



أبها 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم معاليه التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وبلادنا ترفل في ثياب العز والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم الدكتور فالح السلمي التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته، ولأبطال وزارة الصحة والعاملين المخلصين في كل الميادين على ما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة.

كما أشاد السلمي بما بذلته وتبذله القيادة الرشيدة من جهود للحد من فيروس

وسأل السلمي الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها، ورخاءها، وأن يحفظ أبناءها والمقيمين على أراضيها، ويهيئ الخير والسلام لجميع بلاد المسلمين والعالم.

// انتهى //

03:38ت م

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أبها 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى، بعد أن منّ عليه الله بالصحة والعافية، مؤكداً أن خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى، سالمًا معافى، كان إحدى بشائر الخير التي وافقت عيد الأضحى ليتضاعف الفرح والابتهاج بسلامة قائدنا ووالدنا ـ حفظه الله ـ .كما قدم معاليه التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وبلادنا ترفل في ثياب العز والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.كما قدم الدكتور فالح السلمي التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته، ولأبطال وزارة الصحة والعاملين المخلصين في كل الميادين على ما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة.كما أشاد السلمي بما بذلته وتبذله القيادة الرشيدة من جهود للحد من فيروس كورونا ولإقامة شعيرة الحج على أكمل وجه، مؤكدًا أن جميع ذلك يأتي في إطار الحرص على خدمة الدين والاهتمام بالإنسان وهي مبادئ وقيم قامت عليها هذه البلاد المباركة.وسأل السلمي الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها، ورخاءها، وأن يحفظ أبناءها والمقيمين على أراضيها، ويهيئ الخير والسلام لجميع بلاد المسلمين والعالم.// انتهى //03:38ت م0319

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