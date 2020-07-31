السعودية اليوم / وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، بخالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المسلمين وضيوف الرحمن، و أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة والوطن في أمن وأمان وازدهار.

// انتهى //

03:31ت م

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الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، بخالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المسلمين وضيوف الرحمن، و أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة والوطن في أمن وأمان وازدهار.// انتهى //03:31ت م0318

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