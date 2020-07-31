السعودية اليوم/سمو نائب أمير الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى



سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه " نحمد الله يا مولاي أن من عليكم بالشفاء إثر العارض الصحي الذي ألم بكم - أيدكم الله - وأن الفرحة لا تضاهيها فرحة بخبر شفاؤكم وخروجكم من المستشفى" ، مؤكداً سموه أن الجميع استبشروا خيراً بسلامة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويدعون المولى عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية .

ودعا سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

03:04ت م

0315



سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى، بعد أن من عليه الله بالصحة والعافية.وقال سموه " نحمد الله يا مولاي أن من عليكم بالشفاء إثر العارض الصحي الذي ألم بكم - أيدكم الله - وأن الفرحة لا تضاهيها فرحة بخبر شفاؤكم وخروجكم من المستشفى" ، مؤكداً سموه أن الجميع استبشروا خيراً بسلامة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويدعون المولى عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية .ودعا سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //03:04ت م0315

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