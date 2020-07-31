السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى



بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : فرحتنا لا توصف ونحن نشاهد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى في أحسن حال، وأكمل صحة.

وأضاف سموه : باسمي واسم أهالي منطقة القصيم نرفع لمقامكم الكريم التهنئة بسلامة وعافية والدنا وقائدنا سيدي الملك المفدى، الذي جعل من خروجه سالماً معافا عيدنا عيدين، فالله الحمد والثناء، سائلاً الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية.

// انتهى//

02:27ت م

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بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من المستشفى.وقال سموه : فرحتنا لا توصف ونحن نشاهد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى في أحسن حال، وأكمل صحة.وأضاف سموه : باسمي واسم أهالي منطقة القصيم نرفع لمقامكم الكريم التهنئة بسلامة وعافية والدنا وقائدنا سيدي الملك المفدى، الذي جعل من خروجه سالماً معافا عيدنا عيدين، فالله الحمد والثناء، سائلاً الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية.// انتهى//02:27ت م0308

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