السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يهنئ خادم الحرمين بمغادرته المستشفى وعيد الأضحى المبارك



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن هذه المناسبة العزيزة والغالية التي أفرحت الشعب السعودي، تزامنت مع مناسبتين غاليتين لدى كل مواطن في هذه البلاد المباركة بل ولدى الشعوب العربية والإسلامية كافة، إحداهما وقوف حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفات في هذا الموسم الاستثنائي الذي سخرت له ومن أجله المملكة العربية

ودعا معاليه الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِ طاعة لله وخدمة لدينه ووطنه وأمته وأن يوفق سمو ولي عهده لخدمه هذا الوطن ومواطنيه.

// انتهى //

02:19ت م

0306



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى وتحيطه عناية الله ورعايته، بعد العملية الجراحية التي أجراها وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، كما رفع معاليه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن هذه المناسبة العزيزة والغالية التي أفرحت الشعب السعودي، تزامنت مع مناسبتين غاليتين لدى كل مواطن في هذه البلاد المباركة بل ولدى الشعوب العربية والإسلامية كافة، إحداهما وقوف حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفات في هذا الموسم الاستثنائي الذي سخرت له ومن أجله المملكة العربية السعودية كل السبل لراحة وسلامة ضيوف الرحمن وكذلك حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يعيده على المسلمين باليُمن والبركات.ودعا معاليه الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِ طاعة لله وخدمة لدينه ووطنه وأمته وأن يوفق سمو ولي عهده لخدمه هذا الوطن ومواطنيه.// انتهى //02:19ت م0306

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