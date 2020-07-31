السعودية | وزير الخارجية الأمريكي يشكر خادم الحرمين وولي العهد على تسريع اتفاق الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يشكر خادم الحرمين وولي العهد على تسريع اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 3:06 صباحًا, 31 يوليو 2020 م المناطق - الرياض أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع على جهود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بومبيو :” نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر ، ونثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم”.

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