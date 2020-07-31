شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة ووفاتين في حادث انقلاب على طريق الرياض سدير والان نبدء بالتفاصيل
باشر 13 فرقة اسعافية من الهلال الاحمر السعودي حادث انقلاب مأساوي على طريق الرياض سدير نتج عنه 15 إصابة وحالتي وفاة -رحمهما الله- ونقلت باقي الحالات لأقرب منشأة صحية.
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