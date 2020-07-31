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15 إصابة ووفاتين في حادث انقلاب على طريق الرياض سدير

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باشر 13 فرقة اسعافية من الهلال الاحمر السعودي حادث انقلاب مأساوي على طريق الرياض سدير نتج عنه 15 إصابة وحالتي وفاة -رحمهما الله- ونقلت باقي الحالات لأقرب منشأة صحية.

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