شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين لمغادرته المستشفى وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن تشرفه بأن يرفع للمقام السامي الكريم باسمه ونيابة عن منسوبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من المستشفى وهو بأتم صحة وعافية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء لهذا الوطن الشامخ.

كما رفع سموه برقيتين مماثلتين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه - من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.