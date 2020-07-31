شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - المستشفى، بعد أن من الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية. كما سأل الله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا.

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