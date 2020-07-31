شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف سرير بـ«المحاجر الصحية» في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن نسب الحجاج الذين يؤدون مناسك حج هذا العام، بلغت 70 % للمقيمين من 160 جنسية، و30 % للسعوديين، من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس « كورونا » المستجد، فيما بلغ عدد القوى العاملة في حج هذا العام قرابة 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية.

محاجر صحية

وأضاف سموه، خلال لقائه في إحدى القنوات الإعلامية، إنه تم تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس «كورونا»، فيما تبلغ الطاقة السريرية لمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 3000 سرير، ويقدم الخدمة الطبية فيها نحو 15 ألف ممارس صحي، وسيتم تشغيلها وفق الحاجة، متابعًا: إن الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج تبلغ أكثر من 180 ميجاوات، فيما يتم ضخ ما يزيد على 1.2 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

الخطة العشرية

وقال سموه: «تم إنجاز مشاريع الخطة العشرية الأولى لمنطقة مكة المكرمة بنجاح، لذلك بنينا الخطة الثانية على نفس النهج»، مشيرًا إلى أن المشاريع التي عملت عليها هيئة تطوير منطقة مكة بالمشاعر المقدسة كثيرة، ومن أبرزها توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات للمشاة، وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه، وتهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألف حاج، وتطوير مراكز الاستقبال والترحيب الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة.

تسريع الإجراءات

وتابع: «تم العام الماضي افتتاح مركز النوارية الواقع على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة»، مبينًا أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تعمل حاليًا على تطوير المركز الواقع على طريق الحرمين «مكة المكرمة - جدة»، إذ بلغت نسب الإنجاز فيه 87 %، وتسهم هذه المراكز في تحسين الصورة البصرية لمداخل مكة المكرمة، وتسريع إجراءات الحجاج في مدة لا تتجاوز 7 دقائق.

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قطار الحرمين

وأكد أمير منطقة مكة أن من مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة في المشاعر المقدسة، منشأة الجمرات، إذ تتكون من 5 طوابق، وتستوعب 300 ألف حاج في الساعة، وتتحمل 12 طابقًا، وتستوعب 5 ملايين حاج مستقبلًا، وكذلك مشروع قطار المشاعر، الذي ينقل سنويًا 360 ألف حاج، ومشروع قطار الحرمين، وينقل سنويًا 60 مليون مسافر، ومشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وينقل في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًا، ويستهدف مستقبلًا نقل 80 مليون مسافر سنويًا.

المسعى والمطاف

ولفت سموه إلى مشروع مطار الطائف الدولي، الذي يقع ضمن مشروع الطائف الجديد، ويتوقع أن يخدم 6 ملايين مسافر سنويًا، وتوسعة الحرم المكي، إذ يقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى أكثر من 1.850 مليون مصل، فيما يستوعب المطاف 105 آلاف طائف في الساعة، ويستوعب المسعى 118 ألف معتمر في الساعة، ومشروع مطار الحج والعمرة ضمن مشروع الفيصلية، إذ يقع بالقرب من مشعر عرفات، وهو تابع لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

مدينة ذكية

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تستهدف إنجاز كل ما يحقق الراحة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام، والارتقاء بالخدمات المقدمة في مكة والمشاعر بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، مختتمًا: «نريد أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية وأحدث مدن العالم بكامل خدماتها».