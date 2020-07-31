شكرا لقرائتكم خبر عن 161.38 % التعافي من كورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفاعه أمام الإصابات، وأعلنت وزارة الصحة أمس «الخميس» تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 2629 حالة تعافٍ إضافية، و26 حالة وفاة جديدة، وبذلك بلغت نسبة التعافي خلال 24 ساعة 161.38 %.

وأفادت «الصحة» بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا أمس بين حجاج بيت الله الحرام، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 274.219 حالة، من بينها 40.179 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2044 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 231.198 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2842 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن 84.3 %.

وفيما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلًا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الهفوف «137»، الرياض «114»، المذنب «71»، الدمام «66»، نجران «63»، المدينة المنورة «60»، أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض «317»، جدة «266»، الطائف «182»، الدمام «121»، الهفوف «99»، المبرز «96»، مكة المكرمة «94»، أبها «80»، خميس مشيط «80»، نجران «77»، المدينة المنورة «74»، حفر الباطن «62»، بريدة «58»، الخبر «56»، القيطف «55».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، وقال المتحدث باسم الوزارة إن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة، مشيرًا إلى وجود متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ووجود عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة.