شكرا لقرائتكم خبر عن الملك وولي العهد يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى مع قادة الدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -رعاهما الله- برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.
وحرصًا من القيادة الرشيدة -أيدها الله- على التواصل مع قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -رعاهما الله- برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى مع قادة الدول الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.