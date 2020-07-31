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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «العتيبي»

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نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى أسرة الشهيد وكيل رقيب نادر بن مضحي بن هلال العتيبي، من منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد غرقا في أحد الأودية بمركز عاكفة، أثناء أداء مهامه بالحد الجنوبي، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويجعله في عليين، مع الشهداء والصديقين.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي، أجراه أمس، مع والد وشقيق الشهيد، عن صادق تعازيه لأسرته، سائلا المولى أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا فخر واعتزاز كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، بما قدمه من تضحيات في سبيل حفظ الدين، والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

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