شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «العتيبي» والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سموه في اتصال هاتفي، أجراه أمس، مع والد وشقيق الشهيد، عن صادق تعازيه لأسرته، سائلا المولى أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا فخر واعتزاز كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، بما قدمه من تضحيات في سبيل حفظ الدين، والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.
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