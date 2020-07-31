شكرا لمتابعة خبر عن سبب اكتساء برجا المملكة والفيصلية باللون الأزرق الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اكتست عدد من معالم عاصمة الرياض وهيئة حقوق الإنسان باللون الأزرق ليلة الخميس؛ حيث لا يعلم الكثير السبب وراء ذلك. اكتست عدد من معالم عاصمة الرياض وهيئة حقوق الإنسان باللون الأزرق ليلة الخميس؛ حيث لا يعلم الكثير السبب وراء ذلك. وجاءت هذه الخطوة من جانب الهيئة وبرجا الفيصلية والمملكة؛ احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص؛ حيث نشرت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصورة وعلقت : "يمكنك أيضًا أن تكون جزءًا من الحل، ساهم في نشر الوعي وبادر بالإيلاغ".

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