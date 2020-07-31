العيد عيديْن بمغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): ابتهج المواطنون، بعد إعلان مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، المستشفى بصحة وعافية. ابتهج المواطنون، بعد إعلان مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، المستشفى بصحة وعافية. واعتبر المواطنون، أن عيدهم أصبح عيدين بالاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين، ليلة عيد الأضحى المبارك. وأعلن الديوان الملكي عن مغادرة "حفظه الله"، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية. اقرأ أيضاً :

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