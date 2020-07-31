الهلال الأحمر يخصص 3 مراكز إسعافية و12 سيارة و21 أخصائيًا لخدمة الحجاج

رفعت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ أمس استعداداتها لاستقبال الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، من خلال 3 مراكز إسعافية مجهزة ومدعومة بأكثر من 21 أخصائيا من القوى البشرية العاملة في التخصصات الإسعافية كافة وأكثر من 12 سيارة إسعاف، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج 1441هـ.

وأعلنت الهيئة عن جاهزية الفرق الإسعافية في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة للتعامل مع البلاغات الإسعافية كافة وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لمحتاجيها من ضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة.

وتعمل الهيئة وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحدّ من انتشار فايروس كورونا المستجد؛ حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزًا إسعافيًا و253 أخصائيًا وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

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