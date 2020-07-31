مسارات خاصة للحجيج و4765 جهازا لتأمين سلامتهم

لا أمراض بين الحجيج
أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة جيدة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا، حيث تعمل منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة على الحفاظ على صحتهم وسلامته
أجهزة تواصل وتنسيق
4765 جهاز اتصال حيوي للخدمات الطارئة 3 جهات تستخدم هذه الأجهزة الصحة الحج والعمرة شركة المياه
خطيب عرفة: تلمسنا حكمة الحج بأعداد محدودة
أوضح خطيب عرفة، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن قرار حكومة المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة، كان قرارا حكيما، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي asf أهداف الحج المحدود ـ ضمان سلامة الإنسان وحمايته ـ تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس 50 مليون شخص تلقوا بث الخطبة
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