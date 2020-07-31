مسارات خاصة للحجيج و4765 جهازا لتأمين سلامتهم

نفر حجاج بيت الله الحرام من عرفة إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية التي تضمن التباعد الاجتماعي، ووسط خدمات متكاملة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، ويتوجهون إلى مشعر منى لرمي حصيات جمرة العقبة الكبرى. وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي لـ«دوت الخليج»، أنه تم وضع مسارات محددة لضيوف الرحمن من لحظة قدومهم من الساحات وحتى الطواف ثم السعي، وقد وضعت بطريقة تضمن تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الحج ووزارة الصحة، وأن رجال الأمن العاملين في الميدان تم تدريبهم وتأهيلهم على تنفيذ هذه الآلية بدقة عالية.

لا أمراض بين الحجيج

أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة جيدة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا، حيث تعمل منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة على الحفاظ على صحتهم وسلامته

أجهزة تواصل وتنسيق

Advertisements

4765 جهاز اتصال حيوي للخدمات الطارئة 3 جهات تستخدم هذه الأجهزة الصحة الحج والعمرة شركة المياه

خطيب عرفة: تلمسنا حكمة الحج بأعداد محدودة

أوضح خطيب عرفة، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن قرار حكومة المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة، كان قرارا حكيما، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي asf أهداف الحج المحدود ـ ضمان سلامة الإنسان وحمايته ـ تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس 50 مليون شخص تلقوا بث الخطبة