السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته المستشفى



جيزان 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر مغادرته - أيده الله- المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

02:01ت م

0303



جيزان 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر مغادرته - أيده الله- المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.// انتهى //02:01ت م0303

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