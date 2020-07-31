السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى



تبوك 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقيه رفعها للملك المفدى : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم – أيدكم الله - من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن منّ الله عليكم بالصحة والعافية.

وأضاف سموه قائلاً : مولاي لقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله - مساء اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالماً معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكافة المواطنين بالمملكة, مبتهلين للمولى القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحةِ والعافية ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لِتُواصِلون مسيرتكم العظيمة لما فيه عِز ورِفعة البلاد, والله يحفظكُم ويرعاكم.

كما رفع سموه في برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ التهنئة باسمه وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي سالماً معافى, مبتهلا للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالشفاء وخروجه من المستشفى, سائلاً المولى القدير أن يمد سموه بعونه وتوفيقه سنداً وعضدا لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

// انتهى//

01:56ت م

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تبوك 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اليوم من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.وقال سموه في برقيه رفعها للملك المفدى : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم – أيدكم الله - من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن منّ الله عليكم بالصحة والعافية.وأضاف سموه قائلاً : مولاي لقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله - مساء اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالماً معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكافة المواطنين بالمملكة, مبتهلين للمولى القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحةِ والعافية ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لِتُواصِلون مسيرتكم العظيمة لما فيه عِز ورِفعة البلاد, والله يحفظكُم ويرعاكم.كما رفع سموه في برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ التهنئة باسمه وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي سالماً معافى, مبتهلا للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالشفاء وخروجه من المستشفى, سائلاً المولى القدير أن يمد سموه بعونه وتوفيقه سنداً وعضدا لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.// انتهى//01:56ت م0302

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