

الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع مدير عام الهيئة

وقال المهندس السالم: " بالإنابة عن نفسي وعن منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" نرفع أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وبلادنا آمنة وزاهرة ورائدة، وأن ينعم الشعب السعودي الكريم بنعم الرخاء والازدهار".

// انتهى //

01:19ت م

0301



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال المهندس السالم: " بالإنابة عن نفسي وعن منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" نرفع أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وبلادنا آمنة وزاهرة ورائدة، وأن ينعم الشعب السعودي الكريم بنعم الرخاء والازدهار".// انتهى //01:19ت م0301

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم "مدن" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.