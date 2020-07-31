السعودية اليوم / رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى ولله الحمد والمنة.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا المباركة قائدها، وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية.

// انتهى //

01:18ت م

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