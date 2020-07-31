السعودية اليوم / وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر معاليه عن صادق التهاني بهذه المناسبة المباركة الكريمة للمقام السامي الكريم، وسمو ولي عهده الأمين، قائلاً:" نسأل الله عزّ وجلّ أن يعيده عليكم يحفظكم الله، وعلى هذا الوطن العزيز الشامخ وهو ينعم في أفضل حالٍ من العزّ والمنعة، ويتمتّع بالنماء والازدهار بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتكم الحكيمة ورعايتكم الحانية للوطن والمواطن".

ودعا الخريف الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهما -أيدهما الله - ما يقدّمانه من أعمالٍ جليلة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتيسير سُبل الحج، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جراء جائحة

كما هنأ معالي الوزير الخريف الشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة، وأعضاء منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من موظفين وعاملين في هذين القطاعين الحيويين، وكذلك المستثمرين فيهما، وأصحاب الأعمال والمصانع، مثمناً لهم جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة مواصلة تلك الجهود، وتطويرها في خدمة الوطن والمواطن.

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الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية والشعب السعودي بالخير واليمن والبركات.وعبر معاليه عن صادق التهاني بهذه المناسبة المباركة الكريمة للمقام السامي الكريم، وسمو ولي عهده الأمين، قائلاً:" نسأل الله عزّ وجلّ أن يعيده عليكم يحفظكم الله، وعلى هذا الوطن العزيز الشامخ وهو ينعم في أفضل حالٍ من العزّ والمنعة، ويتمتّع بالنماء والازدهار بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتكم الحكيمة ورعايتكم الحانية للوطن والمواطن".ودعا الخريف الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهما -أيدهما الله - ما يقدّمانه من أعمالٍ جليلة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتيسير سُبل الحج، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جراء جائحة كورونا ، وأن يعينهما على ذلك وأن يجعلها في ميزان حسناتهما، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.كما هنأ معالي الوزير الخريف الشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة، وأعضاء منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من موظفين وعاملين في هذين القطاعين الحيويين، وكذلك المستثمرين فيهما، وأصحاب الأعمال والمصانع، مثمناً لهم جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة مواصلة تلك الجهود، وتطويرها في خدمة الوطن والمواطن.// انتهى //01:02ت م0292

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