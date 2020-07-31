السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما سأل معاليه الله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا.

// انتهى //

00:56ت م

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الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - المستشفى، بعد أن من الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.كما سأل معاليه الله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا.// انتهى //00:56ت م0290

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