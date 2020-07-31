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الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر  المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.

وقال الديوان الملكي في بيان: ”غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية“.

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