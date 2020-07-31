- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.
وقال الديوان الملكي في بيان: ”غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية“.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.