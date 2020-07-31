السعودية | الأمير خالد بن سلمان يدعو للالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري رئيس الجمهورية اليمنية.

حيث قدموا الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني ولما تقوم به من مبادرات خيّرة، وكان آخرها الجهود التي قادها سمو ولي العهد لإنجاز اتفاق الرياض ووضع الآلية التنفيذية لتسريع تطبيقه.

من جانبه عبر سمو نائب وزير الدفاع عن تقدير المملكة للدور الإيجابي الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والدور البناء والمثمر الذي قام به رئيس مجلس النواب اليمني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس الجمهورية اليمنية لدعم الجهود التي أدت إلى التوصل إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والبدء في تنفيذها، راجياً أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ، مؤكداً أن تجاوبهم كان إدراكاً منهم بالمسؤولية الوطنية التي نستشعرها ونثمنها لهم .

وقال سموه: إن توجيهات سيدي سمو ولي العهد ومتابعته المستمرة نابعة من حرص قيادة المملكة على الشعب اليمني الشقيق وحكومته ودعمه في كل المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف وأعضاء الفريق السياسي.