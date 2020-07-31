شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:06 صباحًا, 31 يوليو 2020 م المناطق - واس عرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته المستشفى، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها سمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد لأخيه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – .

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة مماثلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.