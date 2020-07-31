شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمن الدولة يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى ولله الحمد والمنة. وسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا المباركة قائدها، وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية.

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