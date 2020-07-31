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وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين إثر مغادرته المستشفى

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر مغادرته - أيده الله- المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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