وزير الخارجية الأمريكي يعلن تمديد العقوبات المفروضة على قطاع المعادن في إيران المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/7/31 01:53 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، تمديد العقوبات المفروضة على قطاع المعادن في إيران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده مستمرة في حملة الضغط على إيران حتى تتصرف كدولة طبيعية وتتخلى عن دعم الإرهاب.
ومنتصف العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمنع إيران من الوصول إلى عوائد ناجمة عن تصدير الحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس، في حين من المرتقب مصادرة أصول لأفراد متورطين في تصدير هذه المعادن من إيران إلى الخارج.
ويحظر قرار ترامب على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم دعم مصرفي أو خدمات سواء تتعلق بالإنتاج أو الصادرات بقطاع المعادن الإيراني، وإلا ستواجه هذه المؤسسات عقوبات من جانب واشنطن.
وفي نهاية عام 2019، شهدت صادرات المعادن الإيرانية تراجعا يتراوح بين 40 إلى 100% مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.
والعقوبات الأمريكية على إيران والتي شملت قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، تحرم نظام طهران من عائدات تصدير المعادن التي ينفقها على أنشطة مليشيات موالية له إقليميا.
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