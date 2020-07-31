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وزير العدل: نحمد الله أن منَّ علينا بمغادرة الملك سلمان المستشفى
نسأل الله أن يحفظه ويقيه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية
متابعات الخليج 365 - واس
رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته – رعاه الله – المستشفى بعد أن منَّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.
كما رفع معاليه التهنئة بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الوفي.
وقال معاليه: “نحمد الله -عز وجل- أن منَّ علينا بمغادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – المستشفى، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويقيه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية.
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