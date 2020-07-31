صور وفيديو مغادرة الملك سلمان المستشفى.. “العيد عيدين يا أبو فهد”

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المئات من الوزراء والأمراء والإعلاميين والمسؤولين والمواطنين مع مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، وثقت من خلاله مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وعلق وزير الصحة توفيق الربيعة على المقطع بقوله: “نحمد الله أن منَّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية. وفرحة العيد تكتمل بشفائه وخروجه سليمًا معافى.. وكل عام والجميع بصحة وعافية”.

وقال فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال: “الحمد لله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، ونسأل الله أن يمتّعه بالصحة والعافية”.

وغرّد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بقوله: “نحمد الله عز وجل أن منّ على سيدي خادم الحرمين الشريفين “يحفظه الله” بالصحة والعافية، وبهذه المناسبة السعيدة، أرفع لمقامه الكريم والى سمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي خالص التهاني والتبريكات، سائلًا المولى تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه”.

وعلّق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك على بيان الديوان الملكي بشأن مغادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية بقوله “حفظكم الله مولاي وأدام عليكم لباس الصحة والعافية”.

وقال الإعلامي خالد السليمان: “العيد عيدين يا أبو فهد”.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود: “العيد اليوم عيدين بسلامة وخروج مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الله يحفظه ويديمه ويجعله دايم بصحة وسلامة وبخير”.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “جعلها تبطي سنينك سيدي خادم الحرمين الشريفين”.

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وعلق خالد السبع كاتب وناقد رياضي بقوله: “مغادرة سيدي خادم الحرمين الشريفين المستشفى بحفظ الله ورعايته وفضله علم السعودية.. الحمد لله الحمد لله”.

وقال حمد العتيق: “لله الحمد والشكر بفضل الله ورحمته عيدنا الليلة عيدين فاللهم تقبل منا واحفظ إمامنا وولي عهدنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين،،، آمين”.

وقال سليمان السالم “يبتسمُ الوطن بابتسامه الوالد القائد الملك المفدى سلمان بن عبدالعزيز ، والحمد لله أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية ومغادرته المستشفى”.

وقال الأكاديمي ورجل الأعمال د. خـالد آل سـعـود: “يا رب لك الحمد والمنة والشكر “..

وقال المدرب السعودي سامي الجابر: “ربي لك الحمد والشكر على سلامة خادم الحرمين الشريفين، اللهم أتم عليه نعمتك ومد بعمره على طاعتك”.

وقال سليمـان المانع: “الحمد لله الحمد لله على سلامة والدنا الغالي الله يديم عليه الصحة والعافية والسلامة، الأفراح تمت بالعيد وسلامة حبيب الناس اللهم لك الشكر والفضل”.

وعلق الإعلامي عبدالله الفقيّر بقوله: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.

وغرّد الإعلامي الرياضي سعود الروقي بقوله: “الحمد لله أشهد بالله أن العيد عيدين”.

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