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أمير الباحة مهنئًا الملك سلمان : أدام الله عليكم موفور الصحة والعافية
متابعات الخليج 365 - واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإسمه ونيابة عن اهالي منطقة الباحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته المستشفى، بعد أن من الله عليه بالشفا، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية .
كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.
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