رياضيون بعد مغادرة الملك سلمان المستشفى: “عيدنا عيدين”

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

تفاعل الرياضيون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع خبر مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى اليوم الخميس، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية بعد عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين العملية الجراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض، الخميس الماضي، وقد تكللت بالنجاح.

وفور الإعلان عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى حرص الرياضيون على توجيه رسائل الحمد والشكر لله عز وجل على سلامة الملك سلمان.

وكانت البداية مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي قال: “حفظك الله، عيدنا عيدينِ، أجر وعافية يا أبو فهد”.

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بينما قال ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، الذي كتب عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: ” الحمد لله على سلامة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى بعد العارض الصحي الذي ألم به، الله يديم عليه الصحة والعافية ويحفظه للوطن وأبناء الوطن”.

أما النجم سامي الجابر لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق فكتب عبر حسابه في “تويتر” : “ربي لك الحمد والشكر على سلامة خادم الحرمين الشريفين، اللهم أتم عليه نعمتك ومد بعمره على طاعتك”.

وعلّق صفوان السويكت رئيس نادي النصر قائلًا: “نحمد الله ونشكره على خروج سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى، أجر وعافية إن شاء الله تعالى”.

أما فهد بن نافل رئيس الهلال فقال: “الحمد لله على سلامة خادم الحرمين الشريفين ونسأل الله أن يُمتعه بالصحة والعافية”.

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية

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