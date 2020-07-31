، الدمام تحتضن معسكر أخضر الصالات استعدادًا للآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكرًا إعداديًّا بمدينة الدمام في الفترة من 4-31 أغسطس المقبل؛ وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في تركمانستان نوفمبر المقبل، المؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021.

وأعلن المدير الفني للأخضر لويس فونسيكا قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر التي ضمت 31 لاعبًا، هم: فيصل السلطان، أسعد السعد، عبدالله كردي، عبدالعزيز الحرشان، يزيد الخالدي، فهد بوجليع، مشعل المقيمر، محمد الشيتي، ياسر بن محمد، عبدالعزيز هزازي، نواف عروان، عبدالإله العتيبي، عبدالعزيز العلوني، منصور الزهراني، محمد الخماس، عبدالله الوهيبي، بسام الشمري، فارس القحطاني، فهد القاسم، نواف الشنيشاني، جوهر جماح، معاذ عسيري، ناصر الحارثي، عبدالله مغربي، عمر الدبل، عبدالله الدوسري، إبراهيم عسيري، محسن فقيهي، عبدالرحمن الخضري، أسامة باعبدالله وفهد الرديني.

وكانت قرعة كأس آسيا قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.المنتخب السعودي